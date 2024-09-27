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Куралесина Екатерина Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Владимир ....

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куралесин Андрей

Рождение ребёнка
1919

Сын: Куралесин Николай Андреевич

Отец ребёнка: Куралесин Андрей

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Куралесина Прасковья Андреевна

Отец ребёнка: Куралесин Андрей

Смерть
Неизвестно

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