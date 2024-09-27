Куралесина Екатерина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Владимир ....
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Куралесин Андрей
Рождение ребёнка
1919
Сын: Куралесин Николай Андреевич
Отец ребёнка: Куралесин Андрей
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Куралесина Прасковья Андреевна
Отец ребёнка: Куралесин Андрей
Смерть
Неизвестно