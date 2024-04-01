Баталов Матвей Крест. Д. Метлишной, Красноярской Вол. Яковлев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847
Рождение ребёнка
Около 1861
Сын: Баталов Лазарь Казак Пос. Токушинского Матвеев
Мать ребёнка: Баталова Акилина Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1867
Сын: Баталов Ефим Матвеев
Мать ребёнка: Баталова Акилина Яковлева
Бракосочетание
09.02.1873
М. 25 Ж. 21
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно