Баталов Матвей Крест. Д. Метлишной, Красноярской Вол. Яковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баталов Матвей Крест. Д. Метлишной, Красноярской Вол. Яковлев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847

Отец: Баталов Яков Крест. Д. Бугровой, Соколовской Вол. Иванов

Мать: Баталова Ефросинья Ефимова

Рождение ребёнка
Около 1861

Сын: Баталов Лазарь Казак Пос. Токушинского Матвеев

Мать ребёнка: Баталова Акилина Яковлева

Рождение ребёнка
Около 1867

Сын: Баталов Ефим Матвеев

Мать ребёнка: Баталова Акилина Яковлева

Бракосочетание
09.02.1873

Жена: Балашова Агрипина Георгиева

М. 25 Ж. 21
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баталова Акилина Яковлева

Смерть
Неизвестно
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