Переберина -Соболевская- -- Татьяна Поликарповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
09.02.1862
Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
03.11.1862
Сын: Переберин Михаил Евстигнеевич
Отец ребёнка: Переберин Евстигней Петрович
Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно