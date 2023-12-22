Переберина -Соболевская- -- Татьяна Поликарповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Переберина -Соболевская- -- Татьяна Поликарповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1843 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.02.1862

Муж: Переберин Евстигней Петрович

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
03.11.1862

Сын: Переберин Михаил Евстигнеевич

Отец ребёнка: Переберин Евстигней Петрович

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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