Сбоев Серапион Ильин 1850 — найти родственников по фамилии на Familio

Сбоев Серапион Ильин

Автор
ОА
Аборина О.

мужской, родился 1850, Сереньга, Уржумский уезд, Вятская губерния

умер Неизвестно

Отец
Сбоев Илья Александрович1822 г.р.
Супруги
Сбоева (Сбоева) Параскева Николаевна1858 г.р.
Дети
Сбоев Никифор Серапионов28.05.1881 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Сбоев Илья Александрович

Мать: не указана

Сереньга, Уржумский уезд, Вятская губерния

Место жительства
Неизвестно
Сереньга, Уржумский уезд, Вятская губерния

Бракосочетание
15.02.1880

Жена: Сбоева (Сбоева) Параскева Николаевна

Косолапово, Мари-Турекский муниципальный район, Республика Марий Эл

Рождение ребёнка
28.05.1881

Сын: Сбоев Никифор Серапионов

Мать ребёнка: Сбоева (Сбоева) Параскева Николаевна

Сереньга, Уржумский уезд, Вятская губерния

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.