Сбоев Серапион Ильин
мужской, родился 1850, Сереньга, Уржумский уезд, Вятская губерния
умер Неизвестно
ОтецСбоев Илья Александрович1822 г.р.
Супруги
Сбоева (Сбоева) Параскева Николаевна1858 г.р.
Дети
Сбоев Никифор Серапионов28.05.1881 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: Сбоев Илья Александрович
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
15.02.1880
Косолапово, Мари-Турекский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
28.05.1881
Мать ребёнка: Сбоева (Сбоева) Параскева Николаевна
Смерть
Неизвестно