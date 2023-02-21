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Камольцов Макар Никифорович

Место рождения

д.Лепихина, Ингалинская вол.,Тобольская губ. (Тюменская обл.)

Дата рождения

1657

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1635 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1657

Отец: Камольцов Никифор

Мать: не указана

д.Лепихина, Ингалинская вол.,Тобольская губ. (Тюменская обл.)
Рождение ребёнка
1697

Сын: Камольцов Назар Макарович

Мать ребёнка: не указана

д.Лепихина, Ингалинская вол.,Тобольская губ. (Тюменская обл.)
Смерть
Неизвестно
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