Камольцов Макар Никифорович
Место рожденияд.Лепихина, Ингалинская вол.,Тобольская губ. (Тюменская обл.)
Дата рождения1657
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1657
Отец: Камольцов Никифор
д.Лепихина, Ингалинская вол.,Тобольская губ. (Тюменская обл.)
Рождение ребёнка
1697
Сын: Камольцов Назар Макарович
д.Лепихина, Ингалинская вол.,Тобольская губ. (Тюменская обл.)
Смерть
Неизвестно