Розанов Николай Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Розанов Николай Павлович

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Место рождения

Moscow, Russia

Дата рождения

10.09.1912

Дата смерти

1994

Пол

Мужской

Отец

1869 г.р.

Мать

1870 г.р.

Дети

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Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1912

Отец: Розанов Павел Петрович

Мать: Розанова (Рождественская) Екатерина Викторовна

Рождение ребёнка
1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Розанова NN

Рождение ребёнка
04.06.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Сальникова) Нина Фёдоровна

Рождение ребёнка
1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Сальникова) Нина Фёдоровна

Смерть
1994

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