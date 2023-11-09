Розанов Николай Павлович
Место рожденияMoscow, Russia
Дата рождения10.09.1912
Дата смерти1994
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1912
Рождение ребёнка
1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Розанова NN
Рождение ребёнка
04.06.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Сальникова) Нина Фёдоровна
Рождение ребёнка
1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Сальникова) Нина Фёдоровна
Смерть
1994