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Гутов Петр Порфирьевич

Место рождения

Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Новая Каракуба/Красная Поляна/

Дата рождения

Около 1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884

Отец: Гутов Порфирий Антонович

Мать: Гутова Елизавета Павловна

Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Новая Каракуба/Красная Поляна/
Бракосочетание
25.01.1909

Жена: Харитина Агафоновна

Россия Екатеринославской губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1923

Дочь: Елена Петровна

Мать ребёнка: Харитина Агафоновна

УССР Донецкая обл.,Великоновоселковский р-н с.Красная Поляна
Смерть
Неизвестно
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