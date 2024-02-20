Гутов Петр Порфирьевич
Место рожденияРоссия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Новая Каракуба/Красная Поляна/
Дата рожденияОколо 1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884
Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Новая Каракуба/Красная Поляна/
Бракосочетание
25.01.1909
Жена: Харитина Агафоновна
Россия Екатеринославской губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Елена Петровна
Мать ребёнка: Харитина Агафоновна
УССР Донецкая обл.,Великоновоселковский р-н с.Красная Поляна
Смерть
Неизвестно