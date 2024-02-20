Кабанова (Андросова / Андрусова /) Анна Антоновна
Место рожденияРоссия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Бракосочетание
24.10.1868
Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Смерть
Неизвестно