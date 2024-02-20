Кабанова (Андросова / Андрусова /) Анна Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кабанова (Андросова / Андрусова /) Анна Антоновна

Место рождения

Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Андросов / Андрусов / Антон Захарович

Мать: Андросова / Андрусова / Александра Матвеевна

Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Бракосочетание
24.10.1868

Муж: Кабанов Антон Григорьевич

Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Смерть
Неизвестно
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