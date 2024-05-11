Болтнева Анна Васильевна
Место рождения
Дата рождения04.02.1920
Дата смерти22.07.1920
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
04.02.1920
Есть метрика о рождении. 4 4 2 1920 дочь Анна Тшлыково крестьянин Болтнев Григорий Карпович Варвара Андреевна Тшлыково гражданин Демушкин Николай Егорович Тшлыково вдова Дубовикова Васса Борисовна
Смерть
22.07.1920
Есть метрика о смерти. 27 22 7 1920 дочь Анна Тшлыково Болтнев Григорий Карпович 6 мес понос 1920