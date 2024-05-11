Болтнева Анна Васильевна 04.02.1920 — найти родственников по фамилии на Familio
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Болтнева Анна Васильевна

Место рождения

Тшлыково, Чернский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

04.02.1920

Дата смерти

22.07.1920

Пол

Женский

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1920

Отец: Болтнев Григорий Карпович

Мать: Болтнева (Казакова) Варвара Андреевна

Тшлыково, Чернский муниципальный район, Тульская область
Есть метрика о рождении. 4 4 2 1920 дочь Анна Тшлыково крестьянин Болтнев Григорий Карпович Варвара Андреевна Тшлыково гражданин Демушкин Николай Егорович Тшлыково вдова Дубовикова Васса Борисовна
Смерть
22.07.1920
Тшлыково, Чернский муниципальный район, Тульская область
Есть метрика о смерти. 27 22 7 1920 дочь Анна Тшлыково Болтнев Григорий Карпович 6 мес понос 1920

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