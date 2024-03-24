Гунчак Виктор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.10.1956
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1956
Отец: Гунчак Неизвестно
Мать: Гунчак Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.09.1979
Дочь: Саргош (Гунчак) Ольга Викторовна
Мать ребёнка: Гунчак (Гороховская) Галина Михайловна
Кострижевка, Чернівецька область
Рождение ребёнка
03.06.1985
Дочь: Рудейчук (Гунчак) Юлия Викторовна
Мать ребёнка: Гунчак (Гороховская) Галина Михайловна
Горноправдинск, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра