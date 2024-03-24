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Гунчак Виктор Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.10.1956

Пол

Мужской

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1956

Отец: Гунчак Неизвестно

Мать: Гунчак Неизвестно

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гунчак (Гороховская) Галина Михайловна

Рождение ребёнка
02.09.1979

Дочь: Саргош (Гунчак) Ольга Викторовна

Мать ребёнка: Гунчак (Гороховская) Галина Михайловна

Кострижевка, Чернівецька область
Рождение ребёнка
03.06.1985

Дочь: Рудейчук (Гунчак) Юлия Викторовна

Мать ребёнка: Гунчак (Гороховская) Галина Михайловна

Горноправдинск, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

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