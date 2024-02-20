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Джавлах Алексей Кириллович

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

1868

Дата смерти

1922

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Джавлах / Чавлах / Кирилл Ставрулович

Мать: Чавлах Елена Филипповна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
09.11.1892

Жена: Джавлах Елена Федоровна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1892г.,лист-171,зап.-18,ГАДО,Ф - 426-1-6
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Феня (Феодосия?) Алексеевна

Мать ребёнка: Джавлах Елена Федоровна

Рождение ребёнка
1905

Сын: Джавлах (чавлах) Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Джавлах Елена Федоровна

Рождение ребёнка
1910

Сын: Джавлах (чавлах) Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Джавлах Елена Федоровна

Новая Каракуба
Рождение ребёнка
1910

Сын: Джавлах (чавлах) Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Джавлах Елена Федоровна

Украинская ССР, Сталинская обл., Старо-Керменчикский р-н, с. Новый Каракуб
Рождение ребёнка
05.11.1912

Дочь: Фонотова Василиса Алексеевна

Мать ребёнка: Джавлах Елена Федоровна

село Новая Каракуба (Красная Поляна) Донецкая обл.Украина
Николаевская церковь,м/к-1912г, лист-36,зап.-83,ГАДО,Ф - 426-1-12
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Башева Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Джавлах Елена Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Джавлах Кирилл Алексеевич

Мать ребёнка: Джавлах Елена Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Башева Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Джавлах Елена Федоровна

Смерть
1922
с. Красная Поляна Донецкая область УССР
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