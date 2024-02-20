Джавлах Алексей Кириллович
Место рожденияРоссия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рождения1868
Дата смерти1922
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Место
Комментарий
Рождение
1868
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
09.11.1892
Жена: Джавлах Елена Федоровна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1892г.,лист-171,зап.-18,ГАДО,Ф - 426-1-6
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Феня (Феодосия?) Алексеевна
Мать ребёнка: Джавлах Елена Федоровна
Рождение ребёнка
1905
Сын: Джавлах (чавлах) Иван Алексеевич
Мать ребёнка: Джавлах Елена Федоровна
Рождение ребёнка
1910
Сын: Джавлах (чавлах) Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Джавлах Елена Федоровна
Новая Каракуба
Рождение ребёнка
1910
Сын: Джавлах (чавлах) Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Джавлах Елена Федоровна
Украинская ССР, Сталинская обл., Старо-Керменчикский р-н, с. Новый Каракуб
Рождение ребёнка
05.11.1912
Дочь: Фонотова Василиса Алексеевна
Мать ребёнка: Джавлах Елена Федоровна
село Новая Каракуба (Красная Поляна) Донецкая обл.Украина
Николаевская церковь,м/к-1912г, лист-36,зап.-83,ГАДО,Ф - 426-1-12
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Башева Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Джавлах Елена Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Джавлах Кирилл Алексеевич
Мать ребёнка: Джавлах Елена Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Башева Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Джавлах Елена Федоровна
Смерть
1922
с. Красная Поляна Донецкая область УССР