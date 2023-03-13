Сорокина (Титова) Анна Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокина (Титова) Анна Степанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Титовъ Нестеръ

Мать: не указана

Бракосочетание
14.10.1902

Муж: Сорокинъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.09.1903

Сын: Сорокинъ Корнилий

Отец ребёнка: Сорокинъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.01.1905

Сын: Сорокинъ Петръ

Отец ребёнка: Сорокинъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.07.1907

Дочь: Кузьмина Серафима

Отец ребёнка: Сорокинъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.05.1910

Сын: Сорокинъ Георгий

Отец ребёнка: Сорокинъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.12.1912

Сын: Сорокинъ Николай

Отец ребёнка: Сорокинъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.11.1915

Дочь: Сорокина Анна

Отец ребёнка: Сорокинъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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