Сорокина (Титова) Анна Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Титовъ Нестеръ
Бракосочетание
14.10.1902
Муж: Сорокинъ Василий
Рождение ребёнка
10.09.1903
Сын: Сорокинъ Корнилий
Отец ребёнка: Сорокинъ Василий
Рождение ребёнка
14.01.1905
Сын: Сорокинъ Петръ
Отец ребёнка: Сорокинъ Василий
Рождение ребёнка
27.07.1907
Дочь: Кузьмина Серафима
Отец ребёнка: Сорокинъ Василий
Рождение ребёнка
11.05.1910
Сын: Сорокинъ Георгий
Отец ребёнка: Сорокинъ Василий
Рождение ребёнка
03.12.1912
Сын: Сорокинъ Николай
Отец ребёнка: Сорокинъ Василий
Рождение ребёнка
10.11.1915
Дочь: Сорокина Анна
Отец ребёнка: Сорокинъ Василий