Шаповалова Неонила Филиппова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаповалова Неонила Филиппова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1868

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шаповалов Афанасий Афанасьев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Отважная, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
Около 1863

Сын: Шаповалов Поликарп Афанасьев

Отец ребёнка: Шаповалов Афанасий Афанасьев

Отважная, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
23.11.1864

Сын: Шаповалов Платон Афанасьев

Отец ребёнка: Шаповалов Афанасий Афанасьев

Отважная, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
17.02.1868

Сын: Шаповалов Алексей Афанасьев

Отец ребёнка: Шаповалов Афанасий Афанасьев

Отважная, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
Около 1872

Сын: Шаповалов Василий Афанасьев

Отец ребёнка: Шаповалов Афанасий Афанасьев

Отважная, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
Около 1876

Дочь: (Шаповалова) Мария Афанасьева

Отец ребёнка: Шаповалов Афанасий Афанасьев

Отважная, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
Около 1876

Дочь: (Шаповалова) Мария Афанасьева

Отец ребёнка: Шаповалов Афанасий Афанасьев

Отважная, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
После 1868

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