Шаповалова Неонила Филиппова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1868
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1863
Сын: Шаповалов Поликарп Афанасьев
Отец ребёнка: Шаповалов Афанасий Афанасьев
Рождение ребёнка
23.11.1864
Сын: Шаповалов Платон Афанасьев
Отец ребёнка: Шаповалов Афанасий Афанасьев
Рождение ребёнка
17.02.1868
Сын: Шаповалов Алексей Афанасьев
Отец ребёнка: Шаповалов Афанасий Афанасьев
Рождение ребёнка
Около 1872
Сын: Шаповалов Василий Афанасьев
Отец ребёнка: Шаповалов Афанасий Афанасьев
Рождение ребёнка
Около 1876
Дочь: (Шаповалова) Мария Афанасьева
Отец ребёнка: Шаповалов Афанасий Афанасьев
Рождение ребёнка
Около 1876
Дочь: (Шаповалова) Мария Афанасьева
Отец ребёнка: Шаповалов Афанасий Афанасьев
Смерть
После 1868