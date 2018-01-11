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Поршнёва Екатерина Романовна
Поршнёва Екатерина Романовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
11.01.2018
Пол
Женский
Отец
Поршнёв Роман
1997 г.р.
Мать
Поршнёва (Мельникова) Валерия Викторовна
1997 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.2018
Отец:
Поршнёв Роман
Мать:
Поршнёва Валерия Викторовна
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