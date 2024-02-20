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Стрегло Андрей Стрионович

Место рождения

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малая Янисала

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Стрегло Стрион Левтерович

Мать: Стрегло Василиса

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малая Янисала
Рождение ребёнка
1819

Сын: Стрегло Авраам Андреевич

Мать ребёнка: Стрегло Ефросинья Степанова

Малый Янисоль
Рождение ребёнка
1938

Дочь: Макмак Анастасия Андреевна

Мать ребёнка: Стрегло Ефросинья Степанова

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Смерть
Неизвестно
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