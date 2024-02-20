Стрегло Андрей Стрионович
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малая Янисала
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: Стрегло Стрион Левтерович
Мать: Стрегло Василиса
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малая Янисала
Рождение ребёнка
1819
Мать ребёнка: Стрегло Ефросинья Степанова
Малый Янисоль
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Макмак Анастасия Андреевна
Мать ребёнка: Стрегло Ефросинья Степанова
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Смерть
Неизвестно