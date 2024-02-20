Брославский Самуил Фроимович
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ.,Бахмутский уезд с.Петропавловское
Дата рождения1918
Дата смерти20.07.1944
ПолМужской
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Россия Екатеринославская губ.,Бахмутский уезд с.Петропавловское
Похороны
20.07.1944
СССР.Ленинградская обл. Псковский окр.,Славковичевский р-н с.Малое Заборовье северо-восточнее 1 км на кургане
Смерть
20.07.1944
СССР.Ленинградская обл. Псковский окр.,Славковичевский р-н с.Малое Заборовье
Причина смерти: ЦАМО РФ Ф - 20250-2-16 , ВОВ не вернулся из боевого задания,разбился около аэродрома Бердово | Не вернулся из боевого задания, разбился около аэродрома Бердово
Место жительства
1944
УССР Сталинская обл.,г.Красноармейск ул.Свердлова-43