Юрко Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрко Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1955

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1953 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юрко (Матвиенко) Раиса Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1972

Дочь: Юрко Валентина Александровна

Мать ребёнка: Юрко (Матвиенко) Раиса Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1974

Дочь: Юрко Юлия Александровна

Мать ребёнка: Юрко (Матвиенко) Раиса Ивановна

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