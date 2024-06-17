Юрко Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1955
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1955
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1972
Дочь: Юрко Валентина Александровна
Мать ребёнка: Юрко (Матвиенко) Раиса Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1974
Дочь: Юрко Юлия Александровна
Мать ребёнка: Юрко (Матвиенко) Раиса Ивановна