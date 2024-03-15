Лейбович (Левтова) Бася Хацкелевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лейбович (Левтова) Бася Хацкелевна

Место рождения

Старосокольники

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Левтов Хацкель Лейбович

Мать: Левтов Юдася

Рождение ребёнка
1875

Сын: Лейбович Мендель Гдальевич

Отец ребёнка: Лейбович Гдаль Зусьевич

ул. Декабристов, д. 37, кв. 6.
Рождение ребёнка
1878

Сын: Лейбович Абрам Гдальевич

Отец ребёнка: Лейбович Гдаль Зусьевич

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Лейбович Злата Гдальевна

Отец ребёнка: Лейбович Гдаль Зусьевич

Рождение ребёнка
1983

Сын: Лейбович Самуил Гдальевич

Отец ребёнка: Лейбович Гдаль Зусьевич

Смерть
Неизвестно

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