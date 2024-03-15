Лейбович (Левтова) Бася Хацкелевна
Место рожденияСтаросокольники
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Левтов Хацкель Лейбович
Мать: Левтов Юдася
Рождение ребёнка
1875
Сын: Лейбович Мендель Гдальевич
Отец ребёнка: Лейбович Гдаль Зусьевич
ул. Декабристов, д. 37, кв. 6.
Рождение ребёнка
1878
Отец ребёнка: Лейбович Гдаль Зусьевич
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Лейбович Злата Гдальевна
Отец ребёнка: Лейбович Гдаль Зусьевич
Рождение ребёнка
1983
Сын: Лейбович Самуил Гдальевич
Отец ребёнка: Лейбович Гдаль Зусьевич
Смерть
Неизвестно