Елена Еремеевна??? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена Еремеевна???

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

Между 01.02.1834 и 29.07.1850

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1783 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1818

Дочь: Анна Абрамовна

Отец ребёнка: Абрам Дмитриевич

Рождение ребёнка
Около 1824

Дочь: Василиса Абрамовна

Отец ребёнка: Абрам Дмитриевич

Бракосочетание
До 30.10.1825

Муж: Абрам Дмитриевич

Рождение ребёнка
30.10.1825

Дочь: Прасковья Абрамовна

Отец ребёнка: Абрам Дмитриевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Анна Абрамовна

Отец ребёнка: Абрам Дмитриевич

Смерть
Между 01.02.1834 и 29.07.1850

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