Елена Еремеевна???
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1800
Дата смертиМежду 01.02.1834 и 29.07.1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1818
Дочь: Анна Абрамовна
Отец ребёнка: Абрам Дмитриевич
Рождение ребёнка
Около 1824
Дочь: Василиса Абрамовна
Отец ребёнка: Абрам Дмитриевич
Бракосочетание
До 30.10.1825
Муж: Абрам Дмитриевич
Рождение ребёнка
30.10.1825
Дочь: Прасковья Абрамовна
Отец ребёнка: Абрам Дмитриевич
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Анна Абрамовна
Отец ребёнка: Абрам Дмитриевич
Смерть
Между 01.02.1834 и 29.07.1850