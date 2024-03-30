Зуев Влас Архипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗуев Влас Архипович

Зуев Влас Архипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Зуев Архип Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1914

Сын: Зуев Алексей Власович

Мать ребёнка: не указана

Астраханка, Ханкайский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зуев Федосей Власович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зуевна Анна Власовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зуева Наталья Власовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зуева Валентина Власовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зуева Вера Власовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зуева Мария Власовна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close