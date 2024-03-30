Зуев Влас Архипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Зуев Архип Иванович
Рождение ребёнка
1914
Астраханка, Ханкайский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зуевна Анна Власовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зуева Наталья Власовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зуева Валентина Власовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зуева Вера Власовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зуева Мария Власовна
Смерть
Неизвестно