Комаровская (Смолка) Мария Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комаровская (Смолка) Мария Васильева

Место рождения

д. Березина Новогрудского уезда Минской

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Смолка Василий Матвеев

Мать: Смолка Ефросинья Иосифова

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Комаровский Адам Николаев

Рождение ребёнка
01.06.1894

Дочь: Комаровская (Комаровская) Анна Адамова

Отец ребёнка: Комаровский Адам Николаев

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1896

Сын: Комаровский Иван Адамов

Отец ребёнка: Комаровский Адам Николаев

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

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