Комаровская (Смолка) Мария Васильева
Место рожденияд. Березина Новогрудского уезда Минской
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Смолка Василий Матвеев
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.06.1894
Дочь: Комаровская (Комаровская) Анна Адамова
Отец ребёнка: Комаровский Адам Николаев
Рождение ребёнка
1896
Отец ребёнка: Комаровский Адам Николаев
Смерть
Неизвестно