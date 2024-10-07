Прасковья Афиногеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Савва Артамонович
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Татьяна Саввинова
Отец ребёнка: Савва Артамонович
Рождение ребёнка
1831
Сын: Харитон Саввин
Отец ребёнка: Савва Артамонович
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Евдокия Савельева
Отец ребёнка: Савва Артамонович
Смерть
Неизвестно