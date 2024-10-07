Прасковья Афиногеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрасковья Афиногеновна

Прасковья Афиногеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1810 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савва Артамонович

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Татьяна Саввинова

Отец ребёнка: Савва Артамонович

Рождение ребёнка
1831

Сын: Харитон Саввин

Отец ребёнка: Савва Артамонович

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Евдокия Савельева

Отец ребёнка: Савва Артамонович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.