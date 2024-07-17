Варламов Герасим Семенович 15.02.1883 — найти родственников по фамилии на Familio
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Варламов Герасим Семенович

Место рождения

Тшлыково, Чернский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

15.02.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1883

Отец: Варламов Семен Петрович

Мать: Варламова Юлиана Петровна

Тшлыково, Чернский муниципальный район, Тульская область
Есть метрика о рождении. 3 15 2 1883 сын Герасим Тшлыково крестьянин Варламов Семен Петрович Юлиана Петровна Тшлыково крестьянин Василий Никитич Тшлыково крестьянка Пелагея Филат
Бракосочетание
29.04.1901

Жена: Варламова (Самохина) Екатерина Устиновна

Тшлыково, Чернский муниципальный район, Тульская область
Есть метрика о свадьбе. 7 29 4 1901 Варламов Герасим Семенович 19 Тшлыково 1 1882 Самохина Екатерина Устиновна Федосья Тихоновна 18 Тшлыково 1 1883 Тшлыково крестьянин Клочков Алексей Федорович ... Показать все
Рождение ребёнка
08.11.1906

Сын: Варламов Иван Герасимович

Мать ребёнка: Варламова (Самохина) Екатерина Устиновна

Тшлыково, Чернский муниципальный район, Тульская область
Есть метрика о рождении. 29 8 11 1906 сын Иван Тшлыково крестьянин Варламов Герасим Семенович Екатерина Устиновна
Рождение ребёнка
18.11.1916

Сын: Варламов Григорий Герасимович

Мать ребёнка: Варламова (Самохина) Екатерина Устиновна

Тшлыково, Чернский муниципальный район, Тульская область
Есть метрика о рождении. 17 18 11 1916 сын Григорий Тшлыково крестьянин Варламов Герасим Семенович Екатерина Устиновна Тшлыково крестьянин Клочков Алексей Федорович Тшлыково крестьянка Демушкина Ев... Показать все
Рождение ребёнка
12.08.1919

Сын: Варламов Петр Герасимович

Мать ребёнка: Варламова (Самохина) Екатерина Устиновна

Тшлыково, Чернский муниципальный район, Тульская область
Есть метрика о рожднии. 32 12 8 1919 сын Петр Тшлыково гражданин Варламов Герасим Семенович Екатерина Устиновна Тшлыково гражданин Клочков Алексей Федорович Тшлыково крестьянка Демушкина Евдокия Кл... Показать все
Смерть
Неизвестно

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