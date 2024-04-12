Некрасо (Голенистый?) Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения01.12.1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1862
Бракосочетание
14.01.1887
Рождение ребёнка
25.08.1889
Дочь: Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Некрасова Татьяна Федоровна
Рождение ребёнка
25.08.1889
Сын: Некрасов Андреян Николаевич
Мать ребёнка: Некрасова Татьяна Федоровна
Рождение ребёнка
25.01.1896
Дочь: Анна Николаевна
Мать ребёнка: Некрасова Татьяна Федоровна
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно