Некрасо (Голенистый?) Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасо (Голенистый?) Николай Иванович

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

01.12.1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1862

Отец: Некрасов Иван Яковлевич

Мать: Некрасова Матрона Петровна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
14.01.1887

Жена: Некрасова Татьяна Федоровна

Рождение ребёнка
25.08.1889

Дочь: Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Некрасова Татьяна Федоровна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
25.08.1889

Сын: Некрасов Андреян Николаевич

Мать ребёнка: Некрасова Татьяна Федоровна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
25.01.1896

Дочь: Анна Николаевна

Мать ребёнка: Некрасова Татьяна Федоровна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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