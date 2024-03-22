Шерстневъ Кузьма
Место рождения
Дата рождения30.10.1864
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1864
Отец: Шерстневъ Артемій
Мать: Шерстнева Акулина
Рождение ребёнка
1891
Сын: Шерстневъ Иванъ
Мать ребёнка: Шерстнева Анна
Бракосочетание
08.07.1892
Жена: Шерстнева Анна
Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.03.1893
Сын: Шерстневъ Ѳеодоръ
Мать ребёнка: Шерстнева Анна
хуторъ Петропавловскій, Покровской волости
Рождение ребёнка
19.07.1894
Дочь: Марія
Мать ребёнка: Шерстнева Анна
хуторъ Петропавлоский
Рождение ребёнка
1896
Сын: Шерстневъ Василій
Мать ребёнка: Шерстнева Анна