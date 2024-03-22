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Шерстневъ Кузьма

Место рождения

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

30.10.1864

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1864

Отец: Шерстневъ Артемій

Мать: Шерстнева Акулина

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1891

Сын: Шерстневъ Иванъ

Мать ребёнка: Шерстнева Анна

Бракосочетание
08.07.1892

Жена: Шерстнева Анна

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.03.1893

Сын: Шерстневъ Ѳеодоръ

Мать ребёнка: Шерстнева Анна

хуторъ Петропавловскій, Покровской волости
Рождение ребёнка
19.07.1894

Дочь: Марія

Мать ребёнка: Шерстнева Анна

хуторъ Петропавлоский
Рождение ребёнка
1896

Сын: Шерстневъ Василій

Мать ребёнка: Шерстнева Анна

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