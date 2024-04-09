Ермолаева (Павлушнова) Мавра Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермолаева (Павлушнова) Мавра Васильева

Место рождения

деревня шунерская, Енисейская губерния

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермолаев Макар Козьмин

Рождение ребёнка
?.04.1825

Сын: Ермолаев Иоанн Макаров

Отец ребёнка: Ермолаев Макар Козьмин

Рождение ребёнка
17.06.1826

Дочь: (Ермолаев) Агрипина Михайлова

Отец ребёнка: Ермолаев Макар Козьмин

Рождение ребёнка
07.03.1828

Сын: Ермолаев Кондрат Макаров

Отец ребёнка: Ермолаев Макар Козьмин

Рождение ребёнка
19.01.1830

Сын: Ермолаев Иаков Макаров

Отец ребёнка: Ермолаев Макар Козьмин

Рождение ребёнка
05.10.1831

Дочь: (Ермолаева) Харетина Макарова

Отец ребёнка: Ермолаев Макар Козьмин

Рождение ребёнка
18.05.1835

Сын: Ермолаев Константин Макаров

Отец ребёнка: Ермолаев Макар Козьмин

Рождение ребёнка
1836

Сын: Ермолаев Дмитрий Макаров

Отец ребёнка: Ермолаев Макар Козьмин

Рождение ребёнка
1840

Дочь: (Ермолаев) Анна Макарова

Отец ребёнка: Ермолаев Макар Козьмин

Рождение ребёнка
1842

Сын: Ермолаев Прокопий Макаров

Отец ребёнка: Ермолаев Макар Козьмин

Рождение ребёнка
1844

Дочь: (Ермолаева) Евдокия Макарова

Отец ребёнка: Ермолаев Макар Козьмин

Рождение ребёнка
1849

Сын: Ермолаев Алексей Макаров

Отец ребёнка: Ермолаев Макар Козьмин

Смерть
Неизвестно

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