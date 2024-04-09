Ермолаева (Павлушнова) Мавра Васильева
Место рождениядеревня шунерская, Енисейская губерния
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.04.1825
Отец ребёнка: Ермолаев Макар Козьмин
Рождение ребёнка
17.06.1826
Дочь: (Ермолаев) Агрипина Михайлова
Отец ребёнка: Ермолаев Макар Козьмин
Рождение ребёнка
07.03.1828
Отец ребёнка: Ермолаев Макар Козьмин
Рождение ребёнка
19.01.1830
Отец ребёнка: Ермолаев Макар Козьмин
Рождение ребёнка
05.10.1831
Дочь: (Ермолаева) Харетина Макарова
Отец ребёнка: Ермолаев Макар Козьмин
Рождение ребёнка
18.05.1835
Сын: Ермолаев Константин Макаров
Отец ребёнка: Ермолаев Макар Козьмин
Рождение ребёнка
1836
Отец ребёнка: Ермолаев Макар Козьмин
Рождение ребёнка
1840
Дочь: (Ермолаев) Анна Макарова
Отец ребёнка: Ермолаев Макар Козьмин
Рождение ребёнка
1842
Сын: Ермолаев Прокопий Макаров
Отец ребёнка: Ермолаев Макар Козьмин
Рождение ребёнка
1844
Дочь: (Ермолаева) Евдокия Макарова
Отец ребёнка: Ермолаев Макар Козьмин
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Ермолаев Макар Козьмин
Смерть
Неизвестно