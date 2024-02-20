Макмак Федор Константинович
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с Малоянисоль
Дата рождения1913
Дата смерти1945
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с Малоянисоль
Военная награда
23.09.1944
Впмказ № 5/н издан ВС 454 гв.мин.п 5 тк 2 Укр.Фр о награждении медалью «За отвагу»
ЦАМО РФ , Ф - 33-690306-17
Военная награда
29.03.1945
Приказ № 16/н издан ВС 6 гв.ТА , 3 Укр.Фр. о награждении орденом «Отечественной войны» 2-ст.
ЦАМО , Ф - 33-686196-251
Смерть
1945