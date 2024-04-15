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Авдюшев Тимофей Егорович

Место рождения

Азаполье, Мезенский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1766

Дата смерти

21.09.1793 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: Авдюшев Егор Иванович

Мать: Авдюшева Ирина Ильична

Азаполье, Мезенский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
09.02.1789 ст.

Жена: Авдюшева (Тороканова) Дарья Екимовна

Рождение ребёнка
09.11.1789 ст.

Дочь: Лимонникова (Авдюшева) Матрона Тимофеевна

Мать ребёнка: Авдюшева (Тороканова) Дарья Екимовна

Азаполье, Мезенский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
23.12.1790 ст.

Дочь: Калинина (Авдюшева) Анисья Тимофеевна

Мать ребёнка: не указана

Азаполье, Мезенский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
03.04.1793 ст.

Сын: Авдюшев Терентий Тимофеевич

Мать ребёнка: Авдюшева (Тороканова) Дарья Екимовна

Азаполье, Мезенский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
21.09.1793 ст.

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