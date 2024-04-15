Авдюшев Тимофей Егорович
Место рождения
Дата рождения1766
Дата смерти21.09.1793 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: Авдюшев Егор Иванович
Мать: Авдюшева Ирина Ильична
Бракосочетание
09.02.1789 ст.
Рождение ребёнка
09.11.1789 ст.
Дочь: Лимонникова (Авдюшева) Матрона Тимофеевна
Мать ребёнка: Авдюшева (Тороканова) Дарья Екимовна
Рождение ребёнка
23.12.1790 ст.
Дочь: Калинина (Авдюшева) Анисья Тимофеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
03.04.1793 ст.
Сын: Авдюшев Терентий Тимофеевич
Мать ребёнка: Авдюшева (Тороканова) Дарья Екимовна
Смерть
21.09.1793 ст.