Козырев Прохор Макаров 1765 — найти родственников по фамилии на Familio
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Козырев Прохор Макаров

Место рождения

Высокино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1765

Дата смерти

1849

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Козырев Макарий Васильев

Мать: Василиса (Анна?) Борисова

Высокино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Высокино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1795

Сын: Козырев Яков Прохоров

Мать ребёнка: Акулина Поликарпова

Высокино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
25.01.1795

Жена: Акулина Поликарпова

Рождение ребёнка
1805

Сын: Козырев Кондратий Прохоров

Мать ребёнка: Акулина Поликарпова

Высокино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
03.03.1809

Сын: Козырев Алексей Прохоров

Мать ребёнка: Акулина Поликарпова

Высокое, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
1849
Высокино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Причина смерти: старость

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