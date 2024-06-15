Козырев Прохор Макаров
Место рождения
Дата рождения1765
Дата смерти1849
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1795
Мать ребёнка: Акулина Поликарпова
Бракосочетание
25.01.1795
Жена: Акулина Поликарпова
Рождение ребёнка
1805
Сын: Козырев Кондратий Прохоров
Мать ребёнка: Акулина Поликарпова
Рождение ребёнка
03.03.1809
Мать ребёнка: Акулина Поликарпова
Высокое, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
1849
Причина смерти: старость