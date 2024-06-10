Задворнов ? Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Задворнов ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1711

Сын: Задворнов Иван Павлов

Отец ребёнка: Задворнов Павел Емельянов

Заборка, Викуловский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1712

Сын: Задворнов Никифор Павлов

Отец ребёнка: Задворнов Павел Емельянов

Заборка, Викуловский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1715

Сын: Задворнов Захар Павлов

Отец ребёнка: Задворнов Павел Емельянов

Заборка, Викуловский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1718

Сын: Задворнов Акинфей Павлов

Отец ребёнка: Задворнов Павел Емельянов

Заборка, Викуловский муниципальный район, Тюменская область

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