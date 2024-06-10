Задворнов ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1711
Отец ребёнка: Задворнов Павел Емельянов
Рождение ребёнка
1712
Отец ребёнка: Задворнов Павел Емельянов
Рождение ребёнка
1715
Отец ребёнка: Задворнов Павел Емельянов
Рождение ребёнка
1718
Отец ребёнка: Задворнов Павел Емельянов