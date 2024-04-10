Серёгина (Киреева Или Сидорова) Ольга Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Киреев Или Сидоров Ефим
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Серёгин Сергей
Рождение ребёнка
28.08.1923
Дочь: Кошелева (Серёгина) Наталья Сергеевна
Отец ребёнка: Серёгин Сергей
Будочки, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Смерть
Неизвестно