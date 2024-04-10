Серёгина (Киреева Или Сидорова) Ольга Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серёгина (Киреева Или Сидорова) Ольга Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Киреев Или Сидоров Ефим

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Серёгин Сергей

Рождение ребёнка
28.08.1923

Дочь: Кошелева (Серёгина) Наталья Сергеевна

Отец ребёнка: Серёгин Сергей

Будочки, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Смерть
Неизвестно

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