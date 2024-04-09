Екатерина Ефимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Ефимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермолаев Акентий Еремеев

Рождение ребёнка
21.11.1843

Дочь: (Ермолаева) Екатерина Акентиева

Отец ребёнка: Ермолаев Акентий Еремеев

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
26.08.1845

Сын: Ермолаев Иоанн Акентиев

Отец ребёнка: Ермолаев Акентий Еремеев

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

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