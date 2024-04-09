Екатерина Ефимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.11.1843
Дочь: (Ермолаева) Екатерина Акентиева
Отец ребёнка: Ермолаев Акентий Еремеев
Рождение ребёнка
26.08.1845
Отец ребёнка: Ермолаев Акентий Еремеев
Смерть
Неизвестно