Л Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1756
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1756
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.09.1786
Лебяжье, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
м. 30 ж. 25 вдова, серж. жена с семипалатенск. батальона, первой роты старший сержант Михайло Ляндат?
Смерть
Неизвестно