Л Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Л Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1761 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
24.09.1786

Жена: Папущева 1, 2 (Черкашенина) Анисья Алексеева

Лебяжье, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
м. 30 ж. 25 вдова, серж. жена с семипалатенск. батальона, первой роты старший сержант Михайло Ляндат?
Смерть
Неизвестно

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