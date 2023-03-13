Туманова Анна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Туманова Анна Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1746

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1773

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Тумановъ Иванъ Петровъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Громова Ефросинья

Отец ребёнка: Тумановъ Иванъ Петровъ

Рождение ребёнка
1780

Сын: Тумановъ Дмитрий

Отец ребёнка: Тумановъ Иванъ Петровъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.05.1788

Сын: Тумановъ Константинъ

Отец ребёнка: Тумановъ Иванъ Петровъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.04.1791

Сын: Тумановъ Терентий

Отец ребёнка: Тумановъ Иванъ Петровъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тумановъ Иванъ Петровъ

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