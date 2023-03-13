Туманова Анна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1746
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Тумановъ Иванъ Петровъ
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Громова Ефросинья
Отец ребёнка: Тумановъ Иванъ Петровъ
Рождение ребёнка
1780
Сын: Тумановъ Дмитрий
Отец ребёнка: Тумановъ Иванъ Петровъ
Рождение ребёнка
14.05.1788
Сын: Тумановъ Константинъ
Отец ребёнка: Тумановъ Иванъ Петровъ
Рождение ребёнка
02.04.1791
Сын: Тумановъ Терентий
Отец ребёнка: Тумановъ Иванъ Петровъ
Бракосочетание
Неизвестно