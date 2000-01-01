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Birdsong Lashley Monroe

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Место рождения

Moniteau, Missouri, United States

Дата рождения

15.04.1904

Дата смерти

27.08.1971

Пол

Мужской

Отец

1871 г.р.

Мать

1873 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1904

Отец: Birdsong Newton Edward

Мать: Birdsong Olive Frances

Moniteau, Missouri, United States
Место жительства
1910
Место жительства
1920
Место жительства
1935
Место жительства
1940
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
27.08.1971
Spokane, Spokane, Washington, United States
Похороны
Неизвестно
California, Moniteau, Missouri, United States of America
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