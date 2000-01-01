Birdsong Lashley Monroe
Место рожденияMoniteau, Missouri, United States
Дата рождения15.04.1904
Дата смерти27.08.1971
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1904
Отец: Birdsong Newton Edward
Мать: Birdsong Olive Frances
Moniteau, Missouri, United States
Место жительства
1910
Место жительства
1920
Место жительства
1935
Место жительства
1940
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
27.08.1971
Spokane, Spokane, Washington, United States
Похороны
Неизвестно
California, Moniteau, Missouri, United States of America