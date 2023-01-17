Зюзина (Мезенева) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зюзина (Мезенева) Наталья

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Место рождения

Череповец, город Череповец, Вологодская область

Дата рождения

27.04.?

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Череповец, город Череповец, Вологодская область
Рождение ребёнка
06.02.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Череповец, город Череповец, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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