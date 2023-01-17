Федоровский Александр Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федоровский Александр Семенович

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Место рождения

Лебедин, Сумська область

Дата рождения

04.03.1885 ст.

Дата смерти

18.08.1939

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1885 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Лебедин, Сумська область
Смерть
18.08.1939
Харьков, Харківська область
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