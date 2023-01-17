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Федоровский Александр Семенович
Федоровский Александр Семенович
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Место рождения
Лебедин
, Сумська область
Дата рождения
04.03.1885 ст.
Дата смерти
18.08.1939
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
КШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1885 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Лебедин
, Сумська область
Смерть
18.08.1939
Харьков
, Харківська область
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