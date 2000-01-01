Ellis Lloyd Wayne
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.05.1898
Дата смерти05.10.1959
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1926
Рождение ребёнка
01.01.1926
Рождение ребёнка
01.01.1926
Oregon
Работа или профессия
Неизвестно
Pharmacist
Смерть
05.10.1959