Ellis Lloyd Wayne — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ellis Lloyd Wayne

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.05.1898

Дата смерти

05.10.1959

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ellis Jane R

Рождение ребёнка
01.01.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ellis Jane R

Рождение ребёнка
01.01.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ellis Jane R

Oregon
Работа или профессия
Неизвестно
Pharmacist
Смерть
05.10.1959
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