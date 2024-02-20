Цыбик Дмитрий Аксентьевич
Место рожденияРоссия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рождения1803
Дата смерти1848
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Цыбик Аксентий Константинович
Мать: Цыбик Феодора
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Феодосия Дмитриевна
Мать ребёнка: Цыбик Екатерина
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Феодора Дмитриевна
Мать ребёнка: Цыбик Екатерина
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1832
Мать ребёнка: Цыбик Екатерина
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Татьяна Дмитриевна
Мать ребёнка: Цыбик Екатерина
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
1848
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1851
Мать ребёнка: Цыбик Екатерина
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /