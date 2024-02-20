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Цыбик Дмитрий Аксентьевич

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

1803

Дата смерти

1848

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Цыбик Аксентий Константинович

Мать: Цыбик Феодора

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Феодосия Дмитриевна

Мать ребёнка: Цыбик Екатерина

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Феодора Дмитриевна

Мать ребёнка: Цыбик Екатерина

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1832

Сын: Цыбик Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Цыбик Екатерина

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Татьяна Дмитриевна

Мать ребёнка: Цыбик Екатерина

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
1848
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1851

Сын: Цыбик Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Цыбик Екатерина

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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