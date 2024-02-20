(Прийменко) Анна Артемьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Прийменко) Анна Артемьевна

(Прийменко) Анна Артемьевна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

12.07.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1878

Отец: Прийменко Артемий Васильевич

Мать: Агрипина Яковлевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Крещение
12.07.1878
Россия Харьковсая губ.,Изюмский уезд сл. Крива Лука Троицкая церковь
Восприемники: Криволукские крестьяне : Иван Филиппович Ермаков и Матвея Ивановича Марченко жена-Евдокия Федоровна
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close