(Прийменко) Анна Артемьевна
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения12.07.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
12.07.1878
Отец: Прийменко Артемий Васильевич
Мать: Агрипина Яковлевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Крещение
12.07.1878
Россия Харьковсая губ.,Изюмский уезд сл. Крива Лука Троицкая церковь
Восприемники: Криволукские крестьяне : Иван Филиппович Ермаков и Матвея Ивановича Марченко жена-Евдокия Федоровна
Смерть
Неизвестно