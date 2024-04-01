Горбунов Дорофей Крест. Д. Горбуновой, Соколовской Волости Стефанов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1740
Дата смерти1764
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1740
Отец: Горбунов Степан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1756
Дочь: Коркина (Горбунова) Анна Дорофеева
Мать ребёнка: Распутина (Казанцева) Аксинья Афанасьева
Рождение ребёнка
Около 1758
Мать ребёнка: Распутина (Казанцева) Аксинья Афанасьева
Рождение ребёнка
Около 1762
Дочь: Гусельникова (Распутина) Домна Дорофеева
Мать ребёнка: Распутина (Казанцева) Аксинья Афанасьева
Смерть
1764