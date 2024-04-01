Горбунов Дорофей Крест. Д. Горбуновой, Соколовской Волости Стефанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГорбунов Дорофей Крест. Д. Горбуновой, Соколовской Волости Стефанов

Горбунов Дорофей Крест. Д. Горбуновой, Соколовской Волости Стефанов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1740

Дата смерти

1764

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1740

Отец: Горбунов Степан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Распутина (Казанцева) Аксинья Афанасьева

Рождение ребёнка
Около 1756

Дочь: Коркина (Горбунова) Анна Дорофеева

Мать ребёнка: Распутина (Казанцева) Аксинья Афанасьева

Рождение ребёнка
Около 1758

Сын: Горбунов Иван Дорофеев

Мать ребёнка: Распутина (Казанцева) Аксинья Афанасьева

Рождение ребёнка
Около 1762

Дочь: Гусельникова (Распутина) Домна Дорофеева

Мать ребёнка: Распутина (Казанцева) Аксинья Афанасьева

Смерть
1764

Мы используем куки для улучшения работы сайта.