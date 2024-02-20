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Зипир Илья Константинович

Место рождения

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

02.07.1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1892

Отец: Зипир Константин Федорович

Мать: Зипир Мария Левтеровна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
03.01.1910

Жена: Зипир Анастасия Харлампиевна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
05.08.1912

Дочь: Мария Ильинична

Мать ребёнка: Зипир Анастасия Харлампиевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Неизвестно
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