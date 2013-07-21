Белова (Елистратова) Валентина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белова (Елистратова) Валентина Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1930

Дата смерти

21.07.2013

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1935 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1930

Отец: Елистратов Сергей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Виктор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Белов Николай Акимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белов Николай Акимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Виктор

Смерть
21.07.2013
Котово, Котовский муниципальный район, Волгоградская область
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