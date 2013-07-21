Белова (Елистратова) Валентина Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.03.1930
Дата смерти21.07.2013
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1930
Отец: Елистратов Сергей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Белов Николай Акимович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Виктор
Смерть
21.07.2013
Котово, Котовский муниципальный район, Волгоградская область