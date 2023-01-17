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Щетинин Ларион Демьянович
Щетинин Ларион Демьянович
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Место рождения
Колыхалино
, Валуйский, Белгородская область
Дата рождения
1824
Дата смерти
1849
Пол
Мужской
Отец
Щетинин Демьян Самсонович
1791 г.р.
Мать
Щетинина Лукерья Ивановна
1788 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВЕ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец:
Щетинин Демьян Самсонович
Мать:
Щетинина Лукерья Ивановна
Колыхалино
, Валуйский, Белгородская область
Смерть
1849
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