Щетинин Ларион Демьянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щетинин Ларион Демьянович

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Место рождения

Колыхалино, Валуйский, Белгородская область

Дата рождения

1824

Дата смерти

1849

Пол

Мужской

Отец

1791 г.р.

Мать

1788 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Щетинин Демьян Самсонович

Мать: Щетинина Лукерья Ивановна

Колыхалино, Валуйский, Белгородская область
Смерть
1849
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