Дмитрий Ефимович 1805 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дмитрий Ефимович

Место рождения

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1805

Дата смерти

1875

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Ефим Савельевич

Мать: Наталья Вонифатьевна

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1805 О родившихся Гремячка 5 24 29 Дмитрий Ефим Савельев нет нет восприемник крестьянин Иван Игнатьев https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9ZS-4J92?i=1&wc=QPRQ-SRM%3A1047421501%2C104... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
1825

Жена: Татьяна Александровна

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1825 О бракосочетавшихся Гремячка Ф.5 о.43 д.25 брак Дмитрий Ефимов, 20 лет, сын Ефима Савельева и Татьяна Александрова, 19 лет, дочь Александра Фомина
Рождение ребёнка
1834

Сын: Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Татьяна Александровна

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Лазарева Евдокия Дмитриевна

Мать ребёнка: Татьяна Александровна

запись о рождении в Гремячке не обнаружена
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Козеева Меланья Дмитриевна

Мать ребёнка: Татьяна Александровна

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1838 О родившихся Гремячка 5 56 55 Мелания Дмитрий Ефимов Татьяна Александрова
Упоминание
1841
Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1841 Ф. 5 о. 61 д. 20 ИР Ефим Савельев 65 жена его Наталья Лифанова 61 дети их Дмитрий 36 Никита 34 Агрипена девица 20 у Дмитрия жена Татьяна Александрова 35 дети их Иоанн 9 Евдокия 6 Мелания 2 у Ни... Показать все
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Агрипина Дмитриевна

Мать ребёнка: Татьяна Александровна

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1845 О родившихся Гремячка 5 63 8 Агрипена Дмитрий Ефимов нет Татьяна Александрова
Смерть
1875
Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1875 О умерших Гремячка 4 176 34 Дмитрий Ефимов 70 1805

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