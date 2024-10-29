Дмитрий Ефимович
Место рождения
Дата рождения1805
Дата смерти1875
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Ефим Савельевич
Мать: Наталья Вонифатьевна
1805 О родившихся Гремячка 5 24 29 Дмитрий Ефим Савельев нет нет восприемник крестьянин Иван Игнатьев https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9ZS-4J92?i=1&wc=QPRQ-SRM%3A1047421501%2C104... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1825
Жена: Татьяна Александровна
1825 О бракосочетавшихся Гремячка Ф.5 о.43 д.25 брак Дмитрий Ефимов, 20 лет, сын Ефима Савельева и Татьяна Александрова, 19 лет, дочь Александра Фомина
Рождение ребёнка
1834
Сын: Иван Дмитриевич
Мать ребёнка: Татьяна Александровна
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Лазарева Евдокия Дмитриевна
Мать ребёнка: Татьяна Александровна
запись о рождении в Гремячке не обнаружена
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Козеева Меланья Дмитриевна
Мать ребёнка: Татьяна Александровна
1838 О родившихся Гремячка 5 56 55 Мелания Дмитрий Ефимов Татьяна Александрова
Упоминание
1841
1841 Ф. 5 о. 61 д. 20 ИР Ефим Савельев 65 жена его Наталья Лифанова 61 дети их Дмитрий 36 Никита 34 Агрипена девица 20 у Дмитрия жена Татьяна Александрова 35 дети их Иоанн 9 Евдокия 6 Мелания 2 у Ни... Показать все
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Агрипина Дмитриевна
Мать ребёнка: Татьяна Александровна
1845 О родившихся Гремячка 5 63 8 Агрипена Дмитрий Ефимов нет Татьяна Александрова
Смерть
1875
1875 О умерших Гремячка 4 176 34 Дмитрий Ефимов 70 1805