Евфросиния Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смерти01.05.1907
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: (Мукасеева) Евдокия Васильева
Отец ребёнка: Мукосеев Василий Федоров
Отец ребёнка: Мукосеев Василий Федоров
Сын: Мукосеев Феодор Васильевич
Отец ребёнка: Мукосеев Василий Федоров
Сын: Мукосеев Димитрий Васильев
Отец ребёнка: Мукосеев Василий Федоров
Отец ребёнка: Мукосеев Василий Федоров
Дочь: Мукосеева Анастасия Васильева
Отец ребёнка: Мукосеев Василий Федоров
Отец ребёнка: Мукосеев Василий Федоров
Отец ребёнка: Мукосеев Василий Федоров
Сын: Мукосеев Тимофей Васильев
Отец ребёнка: Мукосеев Василий Федоров
Сын: Мукосеев Василий Васильев
Отец ребёнка: Мукосеев Василий Федоров
Сын: Мукосеев Георгий Васильевич
Отец ребёнка: Мукосеев Василий Федоров
Сын: Мукосеев Леонтий Васильев
Отец ребёнка: Мукосеев Василий Федоров