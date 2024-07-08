Евфросиния Алексеева 1832 — найти родственников по фамилии на Familio
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Евфросиния Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

01.05.1907

Пол

Женский

Добавил:

ФМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мукосеев Василий Федоров

2-я жена Василия Фёдоровича
Рождение ребёнка
1865

Дочь: (Мукасеева) Евдокия Васильева

Отец ребёнка: Мукосеев Василий Федоров

Рождение ребёнка
1866

Сын: Мукосеев Симеон Васильев

Отец ребёнка: Мукосеев Василий Федоров

Рождение ребёнка
Около 1868

Сын: Мукосеев Феодор Васильевич

Отец ребёнка: Мукосеев Василий Федоров

Волчищево, Нелидовский, Тверская область
"Россия, Тверские метрические книги, 1722-1918", , FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:Q2HY-9HM2 : Sun Mar 17 17:49:01 UTC 2024), Entry for Феодор Васильев Мукасеев and Мукасеев,... Показать все
Рождение ребёнка
16.09.1870

Сын: Мукосеев Димитрий Васильев

Отец ребёнка: Мукосеев Василий Федоров

Рождение ребёнка
1871

Сын: Мукасеев Михаил Васильев

Отец ребёнка: Мукосеев Василий Федоров

Рождение ребёнка
05.04.1872

Дочь: Мукосеева Анастасия Васильева

Отец ребёнка: Мукосеев Василий Федоров

Рождение ребёнка
1874

Сын: Мукосеев Петр Васильев

Отец ребёнка: Мукосеев Василий Федоров

Рождение ребёнка
1876

Сын: Мукосеев Сергий Васильев

Отец ребёнка: Мукосеев Василий Федоров

Рождение ребёнка
10.06.1878

Сын: Мукосеев Тимофей Васильев

Отец ребёнка: Мукосеев Василий Федоров

Рождение ребёнка
1881

Сын: Мукосеев Василий Васильев

Отец ребёнка: Мукосеев Василий Федоров

Рождение ребёнка
06.08.1882

Сын: Мукосеев Георгий Васильевич

Отец ребёнка: Мукосеев Василий Федоров

Волчищево, Нелидовский, Тверская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:Q2HY-MLR2
Рождение ребёнка
05.06.1884

Сын: Мукосеев Леонтий Васильев

Отец ребёнка: Мукосеев Василий Федоров

Волчищево, Нелидовский, Тверская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939V-SJ9S-2S?i
Смерть
01.05.1907
Захоронена на Захарьевском кладбище "Россия, Тверские метрические книги, 1722-1918", , FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:62FH-MFCZ : Fri Mar 08 13:16:43 UTC 2024), Entry for Е... Показать все

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