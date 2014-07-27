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Ширяев Александр Самсонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.12.1962

Дата смерти

27.07.2014

Пол

Мужской

Добавил:

ЮТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1962

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1988

Жена: Ширяева Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
24.03.1989

Сын: Ширяев Сергей Алексадрович

Мать ребёнка: Ширяева Ольга Ивановна

Камышин, город Камышин, Волгоградская область
Рождение ребёнка
06.08.1990

Сын: Ширяев Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: Ширяева Ольга Ивановна

Камышин, город Камышин, Волгоградская область
Смерть
27.07.2014
Похоронен в Камышине
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