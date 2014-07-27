Ширяев Александр Самсонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.12.1962
Дата смерти27.07.2014
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1988
Жена: Ширяева Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
24.03.1989
Сын: Ширяев Сергей Алексадрович
Мать ребёнка: Ширяева Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
06.08.1990
Сын: Ширяев Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: Ширяева Ольга Ивановна
Смерть
27.07.2014
Похоронен в Камышине