Притуленко Михаил Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Притуленко Михаил Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Притуленко Алексей

Мать: Марфа Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Притуленко (Клешнёва) Раиса Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Притуленко Олег Михайлович

Мать ребёнка: Притуленко (Клешнёва) Раиса Григорьевна

Рождение ребёнка
25.09.1967

Дочь: Мартыненко (Притуленко) Ирина Михайловна

Мать ребёнка: Притуленко (Клешнёва) Раиса Григорьевна

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Смерть
Неизвестно

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