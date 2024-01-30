Притуленко Михаил Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Притуленко Алексей
Мать: Марфа Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Притуленко Олег Михайлович
Мать ребёнка: Притуленко (Клешнёва) Раиса Григорьевна
Рождение ребёнка
25.09.1967
Дочь: Мартыненко (Притуленко) Ирина Михайловна
Мать ребёнка: Притуленко (Клешнёва) Раиса Григорьевна
Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Смерть
Неизвестно