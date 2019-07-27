Боярский Владимир Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боярский Владимир Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

27.07.2019

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.09.1992

Сын: Боярский Денис Владимирович

Мать ребёнка: Бугорская Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Боярская Лариса Владимировна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Боярский Константин Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Боярский Олесь Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
27.07.2019
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