Боярский Владимир Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти27.07.2019
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.09.1992
Сын: Боярский Денис Владимирович
Мать ребёнка: Бугорская Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Боярская Лариса Владимировна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Боярский Константин Владимирович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Боярский Олесь Владимирович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
27.07.2019