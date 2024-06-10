Красина Светлана Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Красин Михаил Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ющенко Виталий Викторович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ющенко . Викторович
Отец ребёнка: Ющенко Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ющенко Виктор
Рождение ребёнка
14.03.1993
Дочь: Ющенко Галина Викторовна
Отец ребёнка: не указан