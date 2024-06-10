Красина Светлана Михайловна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Красина Светлана Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Красин Михаил Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ющенко Виталий Викторович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ющенко . Викторович

Отец ребёнка: Ющенко Виктор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ющенко Виктор

Рождение ребёнка
14.03.1993

Дочь: Ющенко Галина Викторовна

Отец ребёнка: не указан

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